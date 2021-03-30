2021/03/30 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوى الأمن الداخلي 53 عنصرا في داعش، بينهم 5 مسؤولين عن الخلايا، مؤكدة استمرارها بالحملة، حتى التأكد من ضرب أوكار الإرهابيين.

وقالت قوى الامن الداخلي في بيان اليوم الثلاثاء، قرأه الناطق الرسمي باسم القوى، علي الحسن، خلال مؤتمر صحفي شارك فيه الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرئيل، والناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود وعضوة القيادة العامة لمجلس إقليم الجزيرة، أفينار ديرك.

وجاء في البيان، "انطلاقًا من واجبنا الإنساني والقانوني والأخلاقي، أعلنت قواتنا بتاريخ يوم الأحد 28 آذار/ مارس، انطلاق حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، بعد تزايد عدد حالات القتل والعنف التي تعرّض لها قاطنو مخيم الهول من قبل خلايا وعناصر داعش المتوارين عن الأنظار في المخيم، ومحاولاتهم المتكررة في نشر الفكر التكفيري الإرهابي بين صفوف الأطفال الصغار لإبعادهم عن طريق الإنسانية والمحبة والسلام".

واضاف البيان، "ونحن الآن، وبعد مرور يومين على بداية الحملة، نؤكد التزامنا التام بحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي تحفظ وتصون حقوق الإنسان، حيث عملت قواتنا بكافة المعايير الإنسانية على تسيير الحملة، التي أنتجت خلال اليومين الماضيين وحتى الساعة، توقيف 53 فردًا من عناصر داعش، كان بينهم خمسة مسؤولين عن الخلايا التي كانت تقوم بعمليات الإرهاب والعنف ضمن المخيم، كما تم ضبط العديد من أجهزة الهاتف النقال بالإضافة إلى العديد من الكمبيوترات المحمولة التي تحوي معلومات عن خلايا الإرهابيين".

وقال البيان ايضا، "إننا الآن، وفي مخيم الهول، نقف أمامكم مؤكدين أن قواتنا البالغ عددها أكثر من 5000 عضو وعضوة، تعمل بروح المسؤولية على إعادة الأمن والأمان إلى قاطني المخيم، وخاصة الأطفال، لحمايتهم من مخاطر الفكر الظلامي الإرهابي".

وإننا في قوى الأمن الداخلي نؤكد استمرارنا بالحملة حتى التأكد من ضرب أوكار الإرهابيين في المخيم، كما ننوّه أن الحملة قد وصلت إلى يومها الثالث دون أن تظهر أيه مشكلات تعرقل سير حملة الإنسانية والأمن.

PUKmedia اعلام قوى الامن الداخلي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 53 داعشيا داخل مخيم الهول ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 53 داعشيا داخل مخيم الهول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).