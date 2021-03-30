إقليم كردستان يغلق الطرق مع المحافظات الأخرى

2021/03/30 | 15:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير صحة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، جملة من القرارات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، شملت استمرار غلق المدارس والمعاهد والكليات، وإغلاق نقاط السيطرة بين إقليم كوردستان والمدن العراقية.

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وقال برزنجي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء (30 آذار 2021)، إنه تقرر استمرار غلق المدارس والمعاهد والكليات حتى 10 نيسان القادم، ويستثنى من ذلك الامتحانات المقررة في الكليات والمعاهد. كما تقرر غلق نقاط السيطرة بين مدن إقليم كوردستان وبين المدن العراقية تماماً في أيام الخميس والجمعة والسبت، بحسب وزير الصحة.وأشار برزنجي إلى إغلاق المطاعم والمقاهي من التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحاً، فضلاً عن ضرورة استمرار إجراء فحص الكشف عن كورونا في المنافذ الحدودية والمطارات لكل القادمين إلى إقليم كوردستان.وبشأن الدوام في دوائر الدولة أكد أنه "يتوقف الدوام فيها خلال أيام الخميس والجمعة والسبت".يتبع..

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