الشركة المالكة للسفينة العملاقة تعلق على موضوع

2021/03/30 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة من شركة "تشوي كيسين" اليابانية المالكة للناقلة العملاقة التي جنحت في قناة السويس وعطلت الملاحة لمدة أسبوع إن الشركة لم تتلق مطالبات بتعويضات أو إشعارات بدعاوى قضائية للتعويض عن أضرار بسبب تعطيل الممر المائي.

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