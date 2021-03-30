كتلة نيابية تطالب باعتماد فوري لـ’’الورقة الاقتصادية’’ في مواجهة أزمة المياه بالعراق

2021/03/30 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كتلة بيارق الخير النيابية،

اليوم الثلاثاء، باعتماد فوري للورقة

الاقتصادية لمواجهة أزمة المياه في

العراق.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي،

إن "العراق فقد في العقود الأخيرة جزءاً

كبيراً جدا

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