نعيش على أفكار السّلطان - نادية خلوف

2021/03/30 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أغلبنا لم يقرأ سوى القليل من الشعر و الأدب ، ليس لأنّنا لا نرغب ، بل لأنّ حال الكاتب نفسه يتبدّل بتبدل ولي الأمر" السلطان" حيث لا زال أغلب الكتاب يتبعون سلطاناً ما ، و يحصد الجوائز اليوم من تحدّثه إحدى الفضائيات أن عليه أن يكتب في موضوع معين، هذا لا يعني انتفاء الأدب ، الكثير من الكتّاب الناشئين يعزفون عن الكتابة بعد عدة محاولات للنشر ، يعتقدون أنّهم لا يصلحون للأدب ، و الفنّ.



سوف أقسّم الكتا ......





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