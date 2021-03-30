الذكرى السابعة والثمانون لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي... هل يمكن اصلاح الحزب..؟ - عواد احمد صالح

2021/03/30 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عواد_احمد_صالح الذكرى ٨---٧--- لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي...



هل يمكن اصلاح الحزب..؟عواد احمد صالحمسيرة تاريخ ( ح ش ع) الطويلة فيها كثير من التعرجات والانعطفات وقد كُتب عنها الكثير والسائد في انظار بعض الناس البسطاء ان الشيوعيين هم اناس طيبين ومسالمين ونزيهين وليسوا طلاب سلطة او مال .



وعلى الرغم من هذه النظرة السطحية يتمنى البعض من اليساريين ذوي النوايا الطيبة ان يعود الحزب الى تبني مو ......





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