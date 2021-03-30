الكاظمي يدعو للابتعاد عن

2021/03/30 | 15:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى الابتعاد عن "المزايدات" في قضية سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن العراق بدأ يلمس النتائج في تغيير سعر الصرف.

وقال الكاظمي في بيان، عن جلسة مجلس الوزراء تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "التحديات مستمرة في البلد بسبب طبيعة الأوضاع ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها".

ودعا رئيس الوزراء إلى "الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار، فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليًا".

وأوضح الكاظمي أنه "يتطلع إلى الإسراع في إقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الأكثر فقرًا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن".

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