2021/03/30 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: على الوزارات العمل الدؤوب لدعم القرارات الاصلاحية وفق الاستراتيجية المعدة لها » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:44

واع/

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