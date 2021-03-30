سفير السعودية في بغداد: زيارة الكاظمي غدا للمملكة مهمة وفي توقيت مهم

2021/03/30 | 15:51 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبدالعزيز الشمري، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غدا إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وشدد السفير في تصريح للعربية والحدث على أهمية العلاقة بين البلدين، مضيفاً أن هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق وأن منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة، وبخصوص هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة بالملعب الدولي هنالك اجتماعات مستمر لاستكمال إجراءات العمل وبخصوص المجلس التنسيقي بين المملكة والعراق هناك اجتماعات مستمرة وسيكون هناك اجتماع مهم بين رجال الأعمال قريبا بين البلدين.

وركزت الصحف العراقية، اليوم الثلاثاء، على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

واهتمت صحيفة "الزمان" العراقية بالاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي، حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأوضحت أنه تم خلال الاتصال بحث المبادرة التي تهدف للشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة السعودية في ذلك.

وأضافت أن السعودية تخطط لزراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة، ما يعني زيادة مساحتها المغطاة بالأشجار الحالية.

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