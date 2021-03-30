العثور على منصة استخدمت في الهجوم الصاروخي بين اربيل وكركوك

2021/03/30 | 15:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت خلية الإعلام الأمني العراقي، الثلاثاء، على منصة استخدمت في الهجوم الصاروخي بين محافظتي اربيل وكركوك....

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