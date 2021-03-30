بينها تمديد غلق المدارس.. قرارات جديدة من لجنة مكافحة كورونا في كردستان

2021/03/30 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس من كل اسبوع مع فرض حظر لحركة التنقل مع المحافظات العراقية ثلاثة أيام من كل أسبوع أيضا.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي، ان "اللجنة العليا اتخذت مجموعة قرارات من اجل منع تفشي الفيروس والتقليل من الإصابات والوفيات لان جميع المعايير تقول لنا باننا في مرحلة تصاعد كبيرة للفيروس لانه خلال الاسبوعين المنصرمين ارتفعت الإصابات بشكل ملحوظ".

وأشار إلى "استمرار اغلاق المدارس والجامعات الحكومية والاهلية لغاية 10-4 وفقط المراحل التي لديها موعد الامتحانات بأن تجري الامتحانات وبعد التقييم سيكون هناك قرار آخر".

وتابع الوزير، أنه "تقرر منع جميع التجمعات، والمؤتمرات مع استمرار اغلاق جميع القاعات المناسبات والحفلات والمسارح والإبقاء على وفي الفنادق إلى إشعار آخر مع إغلاق قاعات السينما".

وبخصوص نقاط التفتيش مع باقي أجزاء العراق، قال الوزير: "سيتم اغلاق المعابر والحركة بين الاقليم والمحافظات الأخرى في أيام الخميس والجمعة والسبت باستثناء الحركة التجارية".

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