2021/03/30 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن التحديات مستمرة في البلاد بسبب طبيعة الأوضاع، ما يتطلب جهداً لتجاوزها.



وقال الكاظمي في بيان، عن جلسة مجلس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، إن "التحديات مستمرة في البلد بسبب طبيعة الاوضاع ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها".



وبشأن قضية سعر الصرف، دعا رئيس الوزراء الى "الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا".



واوضح الكاظمي أنه "يتطلع الى الاسراع في اقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الاكثر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الموازنة تدعم الطبقات الاكثر فقراً ونتطلع للإسراع بإقرارها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الموازنة تدعم الطبقات الاكثر فقراً ونتطلع للإسراع بإقرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).