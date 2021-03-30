نائب يكشف عن نتائج اجتماع رئيس البرلمان مع الكتل السياسية بخصوص الموازنة

2021/03/30 | 16:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب عن الديمقراطي الكوردستاني ديار برواري، الثلاثاء، عن نتائج الاجتماع الذي ضم الكتل السياسية مع رئيس البرلمان بخصوص مناقشة المواد المتعلقة بتمرير الموازنة.

وقال برواري في تصريح لـ NRT عربية، (30 آذار 2021)، ان " الكتل السياسية اجتمعت مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لانهاء المشاكل المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة والتصويت عليها في الجلسة المقبلة،" مبينا لا ننظر لتأخير اقرار الموازنة بشكل سلبي، لانها يجب ان تقر في النهاية".

واضاف برواري ان هناك "وجود كتل سياسية تعارض الحكومة لعرقلة الموازنة والتصويت عليها"، موضحا ان "المشكلة الاساسية في تأخير التصويت على الموازنة هي سعر صرف الدولار".

واشار ان "رئيس المجلس والكتل السياسية عقدوا اجتماعات استغرق اكثر من ساعتين اليوم، من اجل الوصول الى صيغة بحيث يمكن وضعها في القانون وتمريرها".

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