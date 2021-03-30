2021/03/30 | 16:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن ضبط كمية من الحبوب المخدرة في احد المنازل وسط المدينة .

الشرطة في بيانها الذي تلقى PUKmedia نسخة منه قالت "ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، تمكنت مفارز شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (9600) حبة مخبئة داخل أحد المنازل، حيث استطاعت مفارز القسم وبجهود كبيرة من القبض على ثلاثة متهمين، كانوا يخبؤون الحبوب المخدرة في منزل أحدهم، وقد تم القبض عليهم ومصادرة الحبوب وإحالتهم الى الجهات المختصة، لاكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 9600 حبة مخدرة في أحد المنازل بكربلاء) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 9600 حبة مخدرة في أحد المنازل بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).