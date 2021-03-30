صحة الاقليم: الالتزام بالقرارات لمنع الوصول الى مرحلة الحظر الشامل

2021/03/30 | 16:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان فرض حظر لحركة السيارات واحدة من الاحتمالات التي قد يتم فرضها في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية لجائحة كورونا.

وقال حويزي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه وفي حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية ضد تفشي بفايروس كورونا، فأن فرض حظر لحركة السير واحدة من الخيارات المتاحة بالتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة.

واضاف، ان الرحلات تستمر بشكل محدود، داعيا الجميع الى التعاون والالتزام بالاجراءات الوقائية ضد تفشي كورونا لعبور هذه المرحلة الصعبة من تفشي الفايروس، مطالبا في الوقت ذاته بتطبيق قرارات اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كوردستان كي لا نصل الى مرحلة الحظر الشامل او الجزئي.

PUKmedia ترجمة

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