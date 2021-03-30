التميمي: كل المؤشرات المتوفرة تؤكد أن ديالى مقبلة على جفاف قاس في موسم الصيف

2021/03/30 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، أن أربع مناطق سيداهمها الجفاف القاسي في موسم الصيف القادم بمحافظة ديالى.

وقال التميمي ان كل المؤشرات المتوفرة تؤكد بما لا يقبل الشك بان ديالى مقبلة على جفاف قاس جدا في موسم الصيف القادم خاصة في ظل قلة الامطار والسيول التي تزيد من كمية السدود بالإضافة الى انحسار كبير وغير مسبوق لمعدلات تدفق المياه في الانهر الحدودية.

واضاف التميمي، ان مناطق مندلي وقزانية وحوض نهر ديالى ومدن حوض حمرين وصولا الى مناطق بزايز بعقوبة سيداهمها الجفاف في موسم الصيف القادم في ديالى بشكل قاس.

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