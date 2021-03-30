توجيه من الكاظمي الى وزارة الداخلية بشأن ’جشع بعض التجار’

2021/03/30 | 16:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة ارتفاع الاسعار.

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وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، تابعه "ناس"، (30 آذار 2021)، "وجهنا وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الاسعار نتيجة جشع بعض التجار".

وأكد أن على "الوزارات العمل الدؤوب لدعم القرارات الاصلاحية وفق الاستراتيجية المعدة لها، والضغوط يجب ان تواجه بالصبر والعمل".

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