المغرب.. جدل بشأن

2021/03/30 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل ازدياد عدد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بدأ الحديث محلياً عن إمكانية فرض رسوم ضريبية على البعض منهم، بحسب وسائل إعلام مغربية.

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