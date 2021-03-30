الجامعات العراقية تحرز تقدما في التصنيف العالمي

2021/03/30 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت نتائج تصنيف Scimago العالمي تقدم الجامعات العراقية الحكومية والأهلية بواقع اثنين وعشرين جامعة وكلية لعام 2021.

وحسب النتائج الرسمية المعلنة فإن اثنتين وعشرين جامعة وكلية عراقية سجلت تقدمها وحضورها في هذا التصنيف الذي سجل زيادة أربعجامعات (4) بالقياس الى نتائج عام 2020.

وأوضحت النتائج أن جامعة بغداد جاءت بالمركز الأول محليا وبالمركز (755) عالميا فيما احتلت المركز الثاني محليا كلية المستقبل الجامعةوبالمركز (757) عالميا وهي أول كلية أهلية تظهر في هذا التصنيف في حين جاءت جامعة الموصل في المركز الثالث محليا وبالمركز (770)عالميا.

وأشرت نتائج التصنيف العالمي دخول عدد من الجامعات الحكومية لأول مرة في هذا التصنيف وهي الجامعة التقنية الشمالية وجامعةكركوك وجامعة المثنى.

جدير بالذكر أن تصنيف Scimago العالمي يعتمد على ثلاثة معايير رئيسة هي البحث العلمي بوزن (50%) والابتكارات بوزن (30%)والتأثير المجتمعي بوزن (20%).

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