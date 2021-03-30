الموازنة تدعم الطبقات الاكثر فقراً.. الكاظمي يدعو إلى الابتعاد عن ’’المزايدات’’ بشأن سعر صرف الدولار

2021/03/30 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الثلاثاء، الابتعاد عن المزايدات في

قضية سعر صرف الدولار مشيرا الى ان

القرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي

وفق "رؤية واستراتيجية هادفتين".

وقال الكاظمي خلال جلسة

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