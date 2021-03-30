2021/03/30 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بإصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وجاء في الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، الصادر عن وزارة الصحة، وتلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع جديد بإصابات كورونا ووفياتها المركز الخبري الوطني.

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