2021/03/30 | 16:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

1106 مشاهدة

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، الثلاثاء، استمرار اغلاق المدارس والمعاهد والكليات، وايقاف الحركة بشكل كلي أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع مع باقي المحافظات العراقية.

وقال عضو اللجنة وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي اليوم (30 اذار 2021) وحضره مراسل، NRT عربية، إن "الحركة كافة ستتوقف أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع مع باقي محافظات العراق إلى أن يتم إجراء تقييم جديد للوضع الصحي وعندها نحن أمام خيارين اما أن يتم تشديد الاجراءات او تخفيفها".

واضاف، إنه "تقرر استمرار غلق المدارس والمعاهد والكليات حتى الـ 10 من نيسان القادم، ويستثنى من ذلك الامتحانات المقررة في الكليات والمعاهد".

وحول إنهاء العام الدراسي قال الوزير، انه "لم يصدر لغاية الآن مثل هكذا قرار لأننا لم نصل الى هذه المرحلة".

وأشار برزنجي إلى إغلاق المطاعم والمقاهي من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا، فضلا عن ضرورة استمرار إجراء فحص الكشف عن كورونا في المنافذ الحدودية والمطارات لكل القادمين إلى إقليم كوردستان.



وبشأن الدوام في دوائر الدولة أكد "توقف الدوام فيها خلال أيام الخميس والجمعة والسبت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تصدر قرارات جديدة بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تصدر قرارات جديدة بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).