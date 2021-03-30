العراق يسجل 4915 اصابة و37 حالة وفاة بكورونا

2021/03/30 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 5995 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 5995 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت: ان عدد حالات التعافي من الاصابة بالفايروس بلغت 4915، مشيرة الى انها سجلت 37 حالة وفاة لمصابين بالفايروس، مؤكدة في الوقت ذاته انها سجلت تلقي 13020 مواطناً للقاح كورونا خلال يوم واحد.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي واللقاحي صادر عن الوزارة.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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