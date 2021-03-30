نائب يرجح التئام مجلس النواب لحسم الموازنة الاربعاء

2021/03/30 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، ان يعقد المجلس يوم غد الاربعاء جلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة للعام 2021.

وقال النائب حسين نرمو عضو كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان عدد من اعضاء المجلس جمعوا نحو 40 توقيعا لعقد جلسة يوم غد الاربعاء، مشيرا الى ان الجلسة ستكون خاصة للتصويت وحسم مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف نرمو، ان الكتل الكوردية في مجلس النواب لا تعارض عقد جلسة الاربعاء لحسم الموازنة، لافتا الى ان اللجنة المالية النيابية قد صوتت خلال الايام المنصرمة على المادة 11 الخاصة باقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة.

PUKmedia خاص

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