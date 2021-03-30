تهديد للمناخ.. الصين أحرقت أكثر من نصف الفحم المستهلك عالميا في 2020

2021/03/30 | 16:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من تعهدها بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060، إلا أن الصين أكثر دول العالم حرقا للفحم.

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