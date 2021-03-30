2021/03/30 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني وصفت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى الرياض غداً الأربعاء، بـ”المهمة”، فيما كشفت عن أبرز محاورها.وقال السفير السعودي لدى بغداد، عبد العزيز الشمري، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تصف زيارة الكاظمي للرياض بـ”المهمة” وتكشف محاورها المركز الخبري الوطني.

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