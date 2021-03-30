شاهد محافظ البصرة يتلقى لقاح كورونا ويكشف سبب تأخره بأخذه | فيديو

2021/03/30 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

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شاهد محافظ البصرة أسعد العيداني يتلقى لقاح كورونا ويكشف سبب تأخره بأخذه

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