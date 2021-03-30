الصحة تسجل 37 وفاة و 5995 إصابة جديدة بكورونا وعدد متلقي اللقاح يتجاوز الـ 41 ألفاً

2021/03/30 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الثلاثاء ، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا.

وقالت الوزارة في جدول بياني وزعته على وسائل الإعلام إنها سجلت اليوم 37 حالة وفاة بالفيروس ، وأجرت 40646 فحصاً جديداً لمشتبه بإصابتهم اثبت حدوث 5995 إصابة جديدة بين صفوفهم.

ولفتت الوزارة إلى إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ في الساعات الـ 24 الماضية 4915 شحصاً ، فيما ارتفع العدد الكلي لمتلقي اللقاح المضاد لكوورنا إلى 41205 مستفيد بعد إتمام تطعيم 13020 شخصاً يوم أمس.

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