2021/03/30 | 17:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس.وذكر المكتب الاعلامي في بيان انه “ناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها”.واضاف “وناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني، موضوع متابعة توصيات ورشة عمل ظاهرة الانتحار، حيث وجّه المجلس بإحالة الملف الى مستشار الشؤون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش ملفين مهمين احدهما يخص الانتحار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش ملفين مهمين احدهما يخص الانتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).