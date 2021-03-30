بعد الفوز على اوزبكستان.. وفد منتخبنا الوطني يعود الى بغداد بطائرة خاصة

2021/03/30 | 17:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، الى العاصمة بغداد بطائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية بعد خوضه اللقاء الودي امام اوزبكستان.

وحقق العراق فوزا مهما على مضيفه الاوزبكي بهدف وحيد، جاء هدف المباراة في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب شيركو كريم.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا وكأس العالم لكرة القدم.

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