إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

2021/03/30 | 17:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية الاثنين عن قائمتها القصيرة للروايات المرشحة للفوز بدورتها الـ14، وضمت القائمة روايات "دفاتر الورّاق" لجلال برجس، و"الاشتياق إلى الجارة" للحبيب السالمي، و"الملف 42″ لعبد المجيد سباطة، و"عين حمورابي" لعبد اللطيف ولد عبد الله، و"نازلة دار الأكابر" لأميرة غنيم، و"وشم الطائر" لدنيا ميخائيل.

يحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية.



وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة يوم 25 مايو/أيار من هذا العام.

وتم الإعلان عن القائمة القصيرة عبر صفحة الجائزة الرسمية على فيسبوك، حيث كشف رئيس لجنة التحكيم شوقي بزيع عن الروايات المرشحة بحضور منسقة الجائزة فلور مونتانارو.



كما عقد مؤتمر صحفي بعد الإعلان، شارك فيه شوقي بزيع وفلور مونتانارو ورئيس مجلس أمناء الجائزة ياسر سليمان وأعضاء لجنة التحكيم.

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