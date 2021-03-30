الذهب يفقد 30 دولاراً مع ارتفاع العملة الأمريكية

2021/03/30 | 17:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً أدنى 1700 دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتفقد 30 دولاراً، مع ارتفاع العملة الأمريكية.

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