برئاسة قاسم الأعرجي.. مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش ’ظاهرة الانتحار’

2021/03/30 | 17:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، مع مجلس وكلاء الأمن الوطني حزمة من الموضوعات وأبرزها كان ظاهرة الانتحار.

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وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آذار 2021)، أن "الأعرجي ترأس اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس"، مضيفا أن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها".

وناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني، بحسب البيان، "موضوع متابعة توصيات ورشة عمل ظاهرة الانتحار، حيث وجّه المجلس بإحالة الملف الى مستشار الشؤون المجتمعية في مستشارية الأمن القومي، للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل متابعة تنفيذ التوصيات من قبل الجهات ذات العلاقة".

وشهد الاجتماع "مناقشة مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي داخلية العراق وتونس" .

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