"خطف وتحرش وهتك عرض".. المتهم بقضية "طفلة المعادي" يمثل أمام المحكمة

2021/03/30 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، والتحرش بها داخل احدى مداخل العقارات المتواجدة بميدان الحرية، في منطقة المعادي.

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