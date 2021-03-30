السعودية تعلن نيتها لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق

2021/03/30 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبدالعزيز الشمري، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غدا إلى المملكة تأتي في توقيت مهم، فيما أشار إلى أنه سيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وقال الشمري في تصريح صحافي، إن “هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق وأن منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة، وبخصوص هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة بالملعب الدولي هنالك اجتماعات مستمر لاستكمال إجراءات العمل وبخصوص المجلس التنسيقي بين المملكة والعراق هناك اجتماعات مستمرة وسيكون هناك اجتماع مهم بين رجال الأعمال قريبا بين البلدين”.

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