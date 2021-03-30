الأمين العام لمجلس الوزراء يبحث مع رابطة المصارف الخاصة العراقية مشروع تطوير شارع المتنبي

2021/03/30 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي مع رابطة المصارف الخاصة العراقية، آلية مشروع تطوير شارع المتنبي، في إطار مبادرة "تمكين"، التي أطلقها البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية.

واطلع الأمين العام على العرض البياني لمراحل تنفيذ المشروع، الذي يحول شارع المتنبي إلى صرح حضاري وتراثي متفرد على مستوى البلد، ويشمل توحيد واجهاته وترقيمها، فضلا عن هندسة ضوئية تحاكي الإرث الثقافي السومري والبابلي، إلى جانب إنشاء مداخل حديثة للشارع، بوصفه مصدر إشعاع ثقافي وأدبي في العراق.

ودعا الأمين العام خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية لصندوق "تمكين" الممول من المصارف الأهلية، بحسب بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من المناطق والمدن، مشيدا بالمبادرات التي أطلقتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، بدعم من البنك المركزي العراقي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأكد توجيه الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تنفيذ مبادرات البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، ورفع العقبات الإدارية وتقليل أي روتين إداري محتمل؛ لانجاز المشاريع في موعدها المحدد.

من جهته استعرض رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، دور الرابطة في المشاريع التي نفذت من خلال صندوق "تمكين" الممول من المصارف الخاصة، والمشاريع المستقبلية المخطط لها ضمن الفترات اللاحقة وأهمها تطوير وتأهيل شارع المتنبي، ومعهد تطوير القادة، فضلا عن شمول عدد من المحافظات بعملية التطوير والتأهيل ومساهمة الرابطة في علاج الحالات الحرجة خارج العراق.

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