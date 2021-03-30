الكهرباء: العقوبات المفروضة على طهران حالت دون تسديد الديون المترتبة على بغداد

2021/03/30 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

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قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي إن العقوبات المفروضة على إيران أدت الى تلكؤ الأخيرة بتجهيز العراق بالغاز المشغل للمحطات الكهربائية.

وأكد العبادي في تصريحات صحفية أن طهران خفضت كمية الغاز الموردة يوميا إلى العراق من خمسين مليون قدم مكعب إلى اثنين وعشرين مليون قدم بسبب الديون المستحقة والبالغة مليارين وستمئة مليون دولار، داعيا الى حلحلة المشكلة لضمان عودة الجانب الإيراني بضخ خمسين مليون قدم مكعب من الغاز قبل بدء موسم الصيف المقبل.

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