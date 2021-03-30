اجتماع بين فالح الفياض و قائد الفرقة الخاصة للمنطقة الرئاسية

2021/03/30 | 17:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، مع قائد الفرقة الخاصة للمنطقة الرئاسية اللواء الركن حامد الزهيري التنسيق الأمني.وذكر المكتب الاعلامي لهيئة الحشد الشعبي، في بيان، ان “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل في مكتبه الرسمي قائد الفرقة الخاصة للمنطقة الرئاسية اللواء الركن حامد الزهيري”.واضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء […]

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