النجف تسجل 4 وفيات و292 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/30 | 17:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، الجنوب الغربي للعاصمة العراقية بغداد، الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء....

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