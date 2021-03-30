كما رواه شاهد عيان: الباب الثامن - دلور ميقري

2021/03/30 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري 1بسبب امتداد سهرة الأمس إلى ساعة متأخرة ليلاً، على غير العادة منذ فترة طويلة، فإنني بقيتُ في عالم الحلم إلى قرابة الظهيرة.



لم توقظني الشمسُ، على مألوف العادة، وإنما أصواتُ طلقاتٍ نارية.



بقيت الأصواتُ تصدى في أذنى، وأنا بين اليقظة والمنام، لحين أن وعيتُ تماماً على نفسي.



كون الخادم لم يُهرع للفور إليّ، بدافع الفضول والخوف، قدّرتُ أنه بكّر بالذهاب إلى السوق كي يشتري حاجيات المطبخ.



غبّ دخولي الحمّ ......





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