بيلي وايلدر.. الإنسان والقناع - محمد الفقي

2021/03/30 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الفقي تتمحور أفلام المخرج الكبير بيلي وايلدر حول أخلاق المكر: الخداع، والاحتيال، والكذب.



فالإنسان عنده هو كائن محتال ومخادع، والقناع موجود في أفلامه على الدوام؛ فالتنكر هو الوسيلة التي يمارس من خلالها الإنسان احتياله وكذبه.



قد يرتدي بطل وايلدر القناع بغية تحقيق منفعة مادية، وقد يرتديه مضطراً من أجل النجاة بحياته في موقف تنتفي في الاختيارات؛ فإما الكذب، أو الموت، كما ورد مرة في افتتاحية فيلم (الواشي، 196 ......





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