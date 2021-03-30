الطائفية في العراق .. بين سطحية التعريف وإستعجال الإدانة* - جعفر المظفر

2021/03/30 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر إن تقديم حل لأية مشكلة هامة يتطلب حدا أقصى من الحيادية والحرفية.



وأما الحيادية هنا فهي القدرة على المتابعة العلمية البعيدة عن ضغوطات الموروث وليست تلك التي تتخذ موقفا حياديا بين الخطأ والصواب.



من الوهم الإدعاء بالقدرة المطلقة على التحرر من ضغط الموروث, لكن ستشفع طيب النوايا لتخفيف عَوَق التفاصيل, فإن وجدت هَنة هنا أو هَنة هناك, فإن ما يجعلها خارج القصد نقاء الهدف وغياب التدليس, ثم سيقلل كثيرا ......





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