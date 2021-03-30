المالية تتحدث عن بيع الوظائف في الكمارك وتكشف ارقاما صادمة

2021/03/30 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

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اعلن وزير المالية علي عبدالامير، الثلاثاء، عن بيع اصغر وظيفة في الكمارك بمبلغ 100الف دولار.

وذكر علاوي في تصريح صحفي تابعه موقع NRT عربية، اليوم (30 اذار 2021)، ان "هناك نوعا من التواطؤ بين مسؤولين وأحزاب سياسية وعصابات ورجال أعمال فاسدين"، مشيرا الى أن "هذا النظام ككل يساهم في نهب الدولة".

وأضاف، ان " سعر أصغر وظيفة في الكمارك يتراوح ما بين 50 ألف دولار إلى مائة ألف دولار، وفي بعض الأحيان ترتفع إلى أضعاف ذلك".

واوضح، أن "الأحزاب والجماعات المسلحة تستخدم نفوذها السياسي للاحتفاظ بمواقعها هذه التي تسمح لها بتكديس الأموال، ولا تتوانى عن التهديد باستخدام العنف".

وتابع، انه "يجب أن نحصل على سبعة مليارات دولار من الكمارك سنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى 12 في المئة فقط من الموارد إلى وزارة المالية".

ا.ح

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