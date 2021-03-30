حكم مشدد بحق مدير ارتكب جريمة في العراق

2021/03/30 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدر مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، حكما بالحبس الشديد وغرامة مالية بحق مدير مشروع نجمة بغداد السكني بسبب جريمة رشوة.

وقال اعلام القضاء في بيان اليوم، (30 آذار 2021)، ان "محكمة مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية نظرت بقضية لمدير مشروع نجمة بغداد السكني في أبي غريب وأصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين تدفع الى خزينة الدولة، وذلك عن جريمة إعطاء مبالغ مالية لموظف بغية الحصول على إجازات استثمارية في بغداد".

وأضاف البيان، أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومتحصلة لإدانة المتهم، وصدر القرار وفقا لأحكام المادة 308 وبدلالة المادة 310 من قانون العقوبات".

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