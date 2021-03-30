شورش اسماعيل يثمن دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة

2021/03/30 | 17:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن شورش اسماعيل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، دور قوات التحالف الدولي في دعمها ومساعدتها لقوات البيشمركة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البيشمركة في اقليم كوردستان شورش اسماعيل، وبحضور سربست لزكين وكيل الوزراة، للكولونيل ديفيد وليام المستئار في مركز تنسيق قوات التحالف باقليم كوردستان والوفد المرافق له.

من جانبه طمأن مستشار مركز تنسيق قوات التحالف في اقليم كوردستان، طمأن قوات البيشمركة، استمرار تقديم الدعم والمساعدات وازالة العقبات امام هذه المسألة.

من جانبه، ثمن وزير البيشمركة في اقليم كوردستان شورش اسماعيل، جهود التحالف الدولي وأمريكا، المنقطعة النظير، في دعم مساعدة قوات البيشمركة، مضيفا بالقول: "ان استمرار تقديم الدعم العسكري من قبل قوات التحالف يعمل على جعل قوات البيشمركة قوة متقدمة أكاديمية وعصرية.

PUKmedia ترجمة

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