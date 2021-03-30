بيشمركة السليمانية يهبط للدرجة الثانية من دوري كوردستان

2021/03/30 | 17:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن نادي دهوك بقاءه في دوري كوردستان الممتاز لكرة القدم للموسم القادم بعد فوزه اليوم الثلاثاء على نادي نوروز بثلاثة اهداف لهدفين.

ورغم فوزه على نادي بيشمركة اربيل بهدفين دون رد، لم يتمكن نادي بيشمركة السليمانية من ضمان بقائه في الدوري للموسم القادم.

والفرق الباقية في المرحلة السادسة من دوري كوردستان الممتاز لهذا الموسم هي كل من سيرواني نوي والتاخي وشيروانه وزاخو وبيشمركة اربيل وهندرين.

PUKmedia خاص

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