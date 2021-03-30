2021/03/30 | 17:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى /المركز الخبري الوطني وزعت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، أكثر من 1000 قطعة أرض سكنية كوجبة اولى من قطع الأراضي السكنية بين شريحة الملاكات الصحية في عموم المحافظة.وقال محافظ المثنى في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 1000 قطعة أرض سكنية توزعها المثنى بين الملاكات الصحية المركز الخبري الوطني.

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