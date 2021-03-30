أسعار المنازل الأمريكية ترتفع 11% خلال يناير

2021/03/30 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من 11 بالمائة خلال يناير/كانون الثاني، لكن بأقل من توقعات المحللين.

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