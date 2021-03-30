نهاية القضية الفلسطينية وبداية قضية الفلسطينيين

2021/03/30 | 17:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "انتهى رسميا الصراع العربي الإسرائيلي"، يقول الأكاديميان الفلسطينيان حسين آغا وأحمد خالدي في مقال نشرته "فورين أفيرز"، ويكتبان: "حان وقت بداية جديدة".الكاتبان، هما من مخضرمي مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية

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