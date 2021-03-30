2021/03/30 | 17:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، العثور على وكر تابع لتنظيم داعش في منطقة البو دور، بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت تواصل تأمين الحماية للجهد الهندسي الذي يقوم بتطهير حافة نهر دجلة من الجانب الغربي في منطقة البو دور وأثناء التطهير تم العثور على وكر لعصابات داعش من قبل الفوج التكتيكي".

وأضاف البيان، أن "الوكر تم تدميره من قبل عناصر الفوج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على وكر يعود لداعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على وكر يعود لداعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).